تولیدکنندگان و صاحبان واحد‌های صنفی ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در جلسه قرار گاه جنگ اقتصادی استان بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی به منظور حفظ و تدوام تولید تاکید کرد و گفت: همه تولید کنندگان و صاحبان واحد‌های صنفی موظف هستند اطلاعات کالایی خود را در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها ثبت کنند.

حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی افزود: درج نکردن اطلاعات در این دو سامانه جامع به معنای قاچاق کالا و احتکار است و با متخلفان برخورد می‌شود.

کرمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان هم در این نشست گفت: از جنگ تحمیلی دوازده روزه تاکنون ۱۳ مرتبه در خصوص سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها اطلاع رسانی شده و ۹ جلسه آموزشی برای اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولیدی نیز در این خصوص برگزار شده است.

در این نشست مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان نیز بر ضرورت اطلاع رسانی برای ثبت کالا‌ها در سامانه جامع تجارت و انبار‌ها تاکید کرد و گفت: با کسانی که به شکل آشکار تخلف کرده و بازار را دچار چالش و تنش می‌کنند باید برخورد شود، اما نباید در شرایط جنگی به شکلی رفتار شود، که کل مجموعه تولیدی استان با مشکل روبه رو شود.

در این جلسه گزارشی از وضعیت صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام در درگاه ملی مجوز‌های در استان اصفهان ارائه شد.

کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: استان در ارائه بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام در کشور در جایگاه نخست قرار دارد و در جلسه امروز وضعیت سرمایه گذاری برای مجتمع‌های خدماتی بین راهی ساماندهی شد.

در این جلسه همچنین گزارشی از وضعیت غربالگری و پیشگیری از سرطان روده و سینه در استان با کمک صنایع بزرگ و از محل مسئولیت‌های اجتماعی ارائه شد و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: برای پیشگیری از این دو سرطان ۲۰۰ میلیارد تومان با کمک یکی از صنایع اختصاص یافته است.

گله داری ادامه داد: برای تکمیل این طرح به کمک بیمه‌های پایه، مکمل و دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز نیاز داریم و به طور قطع با پیشگیری در این بخش می‌توانیم هزینه‌ها را تا حدود زیادی کاهش دهیم.