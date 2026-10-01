معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری: ۳ هزار و ۵۰۰ تن بذر اصلاح‌شده گندم و جو برای سال زراعی جاری در استان تأمین شده است.

تامین سه هزار و ۵۰۰ تن بذر اصلاح‌شده گندم و جو در چهارمحال و بختیاری

تامین سه هزار و ۵۰۰ تن بذر اصلاح‌شده گندم و جو در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سعیدی افزود: بذور اصلاح شده شامل ۲ هزار و ۵۰۰ تن تولید داخل استان و هزار تن تامین‌شده از خارج استان است.

به گفته وی ذخیره‌سازی کود‌های شیمیایی پایه شامل کود‌های فسفاته و پتاسه نیز در شرکت خدمات حمایتی انجام شده و روند توزیع این نهاده‌ها از طریق ۴۹ کارگزاری فعال در سطح استان در حال انجام است.

وی با اشاره به تامین کود اوره مورد نیاز مزارع گفت: کود اوره برای تمامی مزارع تامین شده است، اما نحوه مصرف این کود برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید اهمیت ویژه‌ای دارد.