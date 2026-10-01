مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: با توجه به آغاز تمهیدات برای تولید فصل دوم برنامه کنترل نامحسوس با مشارکت حداکثری مخاطبان باید این برنامه به یک برند رسانه‌ای و اثرگذار تبدیل شود.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در جلسه ارزیابی طرح و برنامه سری جدید برنامه «کنترل نامحسوس» گفت: باید این برنامه به یک برند رسانه‌ای و اثرگذار تبدیل شود.

آینه دار با اشاره به استقبال چشمگیر مخاطبان از فصل نخست این برنامه افزود: «کنترل نامحسوس» به دلیل ماهیت آگاهی‌بخش و بازدارنده‌ای که دارد، به‌خوبی توانسته جای خود را در میان مخاطبان باز کند و بازخورد‌های مثبت مردم نشان می‌دهد که ظرفیت تبدیل شدن به یک برند شاخص رسانه‌ای در حوزه فرهنگ ترافیک را داراست.

وی با تأکید بر لزوم ارتقای کیفی و بصری در سری جدید این برنامه گفت: در فصل جدید باید از تصاویر جذاب تر، تدوین پویا و قاب‌های اثرگذار بهره برد؛ در کنار آن، طراحی هویت بصری یکپارچه شامل ساخت تیزر‌های حرفه‌ای، طراحی پوستر و لوگوی اختصاصی برنامه در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی بر ضرورت مشارکت همه‌جانبه مردم در فصل جدید تأکید کرد و افزود: ارتباط دوسویه با مردم کلید موفقیت برنامه است و باید از نظرات و پیام‌های مردمی در بستر‌های مجازی استفاده کرد و همچنین با بهره‌گیری از تماس‌های تلفنی و پیام‌های شهروندان، به تولید گزارش‌ها و محتوا‌های مکمل برای پخش در برنامه‌های روتین صدا، سیما و فضای مجازی اقدام کرد.

آینه‌دار با بیان اینکه آموزش، محور اصلی این برنامه است، گفت: در تمام قسمت‌های برنامه باید نکات آموزشی مرتبط با رانندگی ایمن جانمایی شود و در کنار نشان دادن رفتار‌های پرخطر، حتماً از رانندگان قانون مدار و شهروندانی که به قوانین احترام می‌گذارند نیز تجلیل و تشویق به عمل آید.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی نزدیک با متولیان حوزه امنیت جاده‌ای افزود: برای هم‌افزایی بیشتر و اجرای دقیق‌تر اهداف برنامه، جلسه هماهنگی مشترک با پلیس راه خراسان جنوبی به زودی برگزار خواهد شد تا سری جدید برنامه با آمادگی کامل روی آنتن برود.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: برنامه «کنترل نامحسوس» در صدا و سیمای خراسان جنوبی با هدف ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی، کاهش حوادث و تخلفات رانندگی و ترویج رانندگی ایمن تولید می‌شود و پس از بازخورد موفق فصل اول، اکنون مراحل پیش‌تولید فصل دوم خود را با رویکردی نوآورانه و تعاملی آغاز کرده است.