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معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: طرح بهسازی و نوسازی خطوط ریلی ورودی اصلی و ترمینال کانتینری مجتمع بندری امام خمینی تاکنون دارای ۶۷ پیشرفت کاری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صدراله بهرامی اظهار کرد: این طرح با هدف ارتقای زیرساختهای ریلی بندر و تقویت اتصال اسکلهها و پایانههای بندری به شبکه راهآهن سراسری در حال اجراست و تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۶۷ درصد رسیده است.
وی افزود: این طرح با اعتباری حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در محور ورودی اصلی و پایانه کانتینری مجتمع بندری امام خمینی اجرا میشود و با وجود محدودیتها و پیچیدگیهای ناشی از تردد و فعالیت مستمر در محدوده بندر، روند اجرای آن ۱۷ درصد از برنامه زمانبندی پیشبینیشده جلوتر است.
معاون مهندسی و عمران ادارهکل بنادر و دریانوردی خوزستان بیان کرد: نوسازی و بازسازی اساسی خطوط ریلی، زمینه انتقال مستقیمتر کالا و کانتینر از کشتی به واگنهای باری را فراهم میکند و با ارتقای ایمنی و کاهش وقفه در فرآیند جابهجایی، میتواند نقش مهمی در افزایش سهم حملونقل ریلی در جابهجایی کالاهای بندری داشته باشد.
بهرامی ادامه داد: استفاده بیشتر از ظرفیت ریلی در انتقال کالا، ضمن کاهش وابستگی به حمل جادهای، میتواند هزینههای حملونقل و استهلاک ناوگان جادهای را کاهش دهد و مصرف سوخت و مخاطرات ناشی از تردد کامیونها در مسیرهای جادهای را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
وی گفت: یکی از نتایج مهم این پروژه، استانداردسازی و ارتقای زیرساختهای ریلی پایانه کانتینری و افزایش ظرفیت پذیرش بار ریلی است که امکان دسترسی مناسبتر صاحبان کالا و صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی به شبکه ریلی کشور را فراهم میکند.