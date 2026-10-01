پایان رزمایش تمرینی، آموزشی و عملیاتی سیل و طوفان شمال‌غرب کشور در ارومیه

پایان رزمایش تمرینی، آموزشی و عملیاتی سیل و طوفان شمال‌غرب کشور در ارومیه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای ارتقای آمادگی عملیاتی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر زیرساخت‌های حیاتی، رزمایش تمرینی، آموزشی و عملیاتی صنعت آب و برق شمال‌غرب کشور با میزبانی آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد

سیف‌الله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، در حاشیه مراسم اختتامیه این رزمایش با اشاره به تداوم استراتژی تمرین‌پذیری در این صنعت، اظهار داشت: «اجرای ۵۱ رزمایش در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده رویکرد مستمر وزارت نیرو برای ارتقای تاب‌آوری و توان واکنش در شرایط اضطراری است. این تداوم در تمرین‌ها، بستر لازم را برای شناسایی نقاط ضعف و رفع آنها فراهم کرده است.»

آقابیگی با تأکید بر اولویت «تداوم خدمت‌رسانی» در شرایط سخت، افزود که هدف اصلی از این مانور، آمادگی کامل برای «روز حادثه» است. وی تصریح کرد: «در حوادث گسترده، هم‌افزایی و پشتیبانی بین‌استانی نقشی کلیدی در مدیریت بحران دارد. این رزمایش فرصتی بود تا تیم‌های عملیاتی استان‌های شمال‌غرب، مهارت‌های همکاری مشترک و انتقال تجربه را تقویت کنند.»

در این رزمایش در روز‌های ۷ و ۸ مهرماه در نقاط حساس زیرساختی منطقه برگزار شد، سناریو‌های متنوعی را از حوادث طبیعی و انسان‌ساخت پوشش داد تا سرعت و کیفیت واکنش نیرو‌های عملیاتی در تضمین خدمات حیاتی آب و برق به دقت ارزیابی شود.