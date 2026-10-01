به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان گلستان در این همایش با اشاره به ایثارگری‌های بی‌همتای شهدای گمنام، به پیوند ناگسستنی میان خون شهدا و رهبری مقاومت پرداخت.

سرهنگ پاسدار وحید فخرالدین با اشاره به جایگاه والای مقام معظم رهبری، ایشان را به عنوان «شهید ایران» و رهبر مقتدر و استوار در میدان مقاومت معرفی کرد که همواره در مسیر حق و برای صیانت از دین و ملت، همچون شهدا، ایستادگی و فداکاری کرده‌اند.

فخرالدین با تأکید بر اینکه مقاومت امروز، میوه و نتیجه مستقیم همان خون‌های پاک دفاع مقدس است، خاطرنشان کرد: ما در مسیر دو جریان عظیم حرکت می‌کنیم؛ جریان فداکاری شهدای گمنام و جریان هدایتگری و ایستادگی مقام معظم رهبری که خود در مسیر مقاومت، همواره پیشگام و در صف اول ایستادگی بوده‌اند.

وی در ادامه با تحلیل حماسه دفاع مقدس، بر این نکته تأکید کرد که پیروزی‌های این دوران، ناشی از اراده الهی و تکیه بر رهبری مقتدر و شهادت‌طلب بود.

فخر الدین افزود: اگر امروز در عرصه مقاومت ایستادگی می‌کنیم، به این علت است که میراث شهدا و هدایت‌های رهبری، ما را به سوی عزت و شکوه هدایت کرده است.