به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران گفت: در حال حاضر ترافیک در محور‌های مواصلاتی و بزرگراهی استان به‌صورت مقطعی پرحجم است و ورودی استان در محدوده ولی‌آباد و سیاه‌بیشه و محور کندوان نیز با ترافیک پرحجم مواجه است.

وی افزود: تردد در محور هراز سبک و پرحجم گزارش شده و محدودیت تردد کامیون‌ها و کشنده‌ها در محور کندوان همچنان برقرار است.

رئیس پلیس راه مازندران گفت: در محور هراز، محدودیت تردد کامیون‌ها برای امروز و فردا از ساعت ۸ تا ۲۴ اجرا می‌شود و محدودیت تردد موتورسیکلت‌ها نیز در این محور تا صبح شنبه ادامه دارد.

عبادی افزود: روز جمعه، اجرای محدودیت و یک‌طرفه شدن محور کندوان در دستور کار قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که از ساعت ۱۴ ورودی استان در حوزه کرج به سمت شهرستان چالوس و از ساعت ۱۵ محدوده پل زنگوله به سمت شمال مسدود خواهد شد.

وی ادامه داد: حوالی ساعت ۱۸ نیز از خروجی شهر مرزن‌آباد به سمت استان تهران و البرز، محور یک‌طرفه خواهد شد و این محدودیت تا تخلیه کامل ترافیک ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به تداوم حجم سفر‌ها به استان، از رانندگان خواست به محیط پیرامونی توجه داشته باشند، تابلو‌های علائم رانندگی را رعایت کنند و با سرعت مطمئن حرکت کنند تا از وقوع حوادث جلوگیری شود.