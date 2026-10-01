سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز: سلامت سالمندان نیازمند مراقبت مستمر و توجه به نیاز‌های جسمی و روانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هفته سالمند، محمود فلاحتی، سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهریز، به همراه سرپرست مرکز بهداشت و جمعی از کارکنان، با حضور در آسایشگاه سالمندان مهریز، از این مرکز بازدید و با مددجویان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.



در این بازدید، ضمن عیادت از سالمندان و گفت‌و‌گو با مددجویان، وضعیت سلامت و نیاز‌های بهداشتی آنان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استمرار مراقبت‌های بهداشتی و پیشگیرانه از سالمندان تأکید شد.



فلاحتی با اشاره به اهمیت توجه به سلامت سالمندان اظهار کرد: سالمندی بخش مهمی از چرخه زندگی است و حفظ سلامت این گروه نیازمند مراقبت مستمر، پیشگیری از بیماری‌ها، انجام مراقبت‌های دوره‌ای و توجه همزمان به سلامت جسمی و روانی آنان است.



وی افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان در چارچوب برنامه‌های سلامت سالمندان، موضوعاتی همچون مراقبت‌های بهداشتی، واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری‌ها را پیگیری می‌کند و همکاری مراکز نگهداری سالمندان در اجرای این برنامه‌ها اهمیت زیادی دارد.



سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز همچنین بر ضرورت شناسایی و پیگیری به‌موقع نیاز‌های سلامت سالمندان تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات مناسب به سالمندان، نیازمند همکاری مجموعه بهداشت و درمان، مراکز نگهداری و خانواده‌هاست تا این عزیزان دوران سالمندی را با سلامت و کیفیت زندگی مطلوب‌تری سپری کنند.



در ادامه این بازدید، ابویی، سرپرست آسایشگاه سالمندان مهریز، ضمن قدردانی از حضور مسئولان شبکه بهداشت و درمان، خواستار تأمین هرچه سریع‌تر واکسن مورد نیاز مددجویان و انجام واکسیناسیون آنان شد.



در پایان نیز بر تداوم همکاری شبکه بهداشت و درمان با آسایشگاه سالمندان و پیگیری نیاز‌های بهداشتی و درمانی مددجویان تأکید شد.