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مرحله نخست بیمارستان فوق تخصصی ۲۲۰ تختخوابی حضرت امام خمینی (ره) تنکابن راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در بازدید از بیمارستان فوقتخصصی حضرت امام خمینی (ره) تنکابن، از آغاز فعالیت مرحله نخست این بیمارستان خبر داد و گفت: توسعه خدمات تخصصی و فوقتخصصی و تکمیل تجهیزات پزشکی این مرکز درمانی در دستور کار قرار دارد.
خدا را شاکریم که پس از حدود یک سال تلاش مستمر همکاران دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مسئولان شهرستان تنکابن، رئیس بیمارستان، فرماندار، نماینده مردم منطقه و مسئولان استانی، امروز شاهد راهاندازی مرحله نخست بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی حضرت امام خمینی (ره) تنکابن هستیم.
وی افزود: راهاندازی یک بیمارستان، فرآیندی پیچیده و زمانبر است که به هماهنگی بخشهای مختلف، تأمین تجهیزات، آمادهسازی زیرساختها و تلاش شبانهروزی مجموعههای متعدد نیاز دارد. خوشبختانه با همدلی و همکاری همه مجموعههای مرتبط، این مرحله با موفقیت انجام شد.
در بازدیدی که امروز از بخشهای مختلف بیمارستان داشتیم، شاهد استقبال خوب مردم و رضایتمندی آنان از خدمات ارائهشده، عملکرد کادر درمان، پرستاران، پزشکان، کارکنان و همچنین محیط بیمارستان بودیم که این موضوع برای ما بسیار ارزشمند است.
رضایی با اشاره به برنامههای توسعهای این بیمارستان افزود: راهاندازی بخش آنژیوگرافی و توسعه خدمات فوقتخصصی قلب از برنامههای مهم پیشروی ماست، همچنین دستگاه سیتیاسکن در این مرکز فراهم شده و برای ایجاد فضای موردنیاز دستگاهامآرآی نیز برنامهریزی شده است. تأمین تجهیزات موردنیاز آنژیوگرافی وامآرآی نیز در مراحل پیگیری و خرید قرار دارد.
آغاز فعالیت بخشهای بستری، جراحی و اورژانس بیمارستان فوقتخصصی قلب حضرت امام خمینی (ره) تنکابن
حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بازدید از بیمارستان فوقتخصصی حضرت امام خمینی (ره) تنکابن، از آغاز فعالیت بخشهای بستری، جراحی و اورژانس این بیمارستان خبر داد و گفت: این مرکز درمانی با ظرفیت اولیه ۹۰ تخت، پذیرش بیماران را آغاز کرده و تاکنون۷ عمل جراحی در آن انجام شده است.
وی با اشاره به ظرفیت ۲۲۰ تختخوابی بیمارستان، تکمیل تجهیزات تخصصی از جمله دستگاه آنژیوگرافی و راهاندازی بخشامآرآی را از نیازهای مهم این مرکز دانست و افزود: اقدامات لازم برای تأمین تجهیزات و احداث ساختمانامآرآی در حال پیگیری است.
حسینی همچنین با اشاره به تکمیل زیرساختهایی نظیر تأمین آب و توسعه مسیر دسترسی بیمارستان، از مسئولان شهرستان بهدلیل تلاش برای راهاندازی این مرکز درمانی قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با تکمیل تجهیزات تخصصی، بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) تنکابن به جایگاه واقعی خود در ارائه خدمات فوقتخصصی قلب دست یابد.