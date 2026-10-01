معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: تسهیلات حمایتی به حلقه‌های مختلف صنایع دستی از جمله موسسان پلتفرم‌های فروش و مجتمع های تولید و فروش نیز تعلق می‌گیرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت از این بخش، گفت: بر این اساس، تسهیلات حمایتی به حلقه‌های مختلف صنایع دستی از جمله موسسان پلتفرم‌های فروش و مجتمع های تولید و فروش نیز تعلق می‌گیرد.

برزین ضرغامی در حاشیه رویداد «از عرفان تا غزل، از قونیه تا شیراز»، اظهار کرد: در جهت حمایت از بخش صنایع دستی چند نوع تسهیلات ارائه شده است؛ این تسهیلات پیشتر تنها به حلقه نخست یعنی تولید تعلق می‌گرفت اما اکنون این تسهیلات به همه حلقه ها توسعه یافته است.

او افزود: این تسهیلات شامل موسسان آموزشگاه های صنایع دستی، فروشگاه ها، پلتفرم‌های فروش و اقدامات حوزه روزآمدسازی صنایع دستی نیز خواهد شد و پرداخت آنها نیز آغاز شده است.

ضرغامی با بیان اینکه به دنبال توسعه حمایت‌ها از صنایع دستی هستیم، ادامه داد: در این برنامه ریزی همه زنجیره این تولیدات از مواد اولیه تا تولید و فروش و حتی آموزش مورد حمایت قرار می‌گیرند.

او درباره فروش صنایع دستی در شرایط حاضر کشور نیز گفت: فروش و بازاریابی تخصصی جدا از هنر تولید صنایع دستی است و در این زمینه این بحث مطرح است که هنرمند نباید فروشنده تولیدات خود باشد.

ضرغامی اظهار کرد: اگر قرار باشد یک هنرمند سراسر این زنجیره و فرآیند را به تنهایی انجام دهد، قائدتا مشکل پیدا خواهد کرد.

معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: برای کمک به حل بسیاری از مسائل هنرمندان این حوزه، در پی تقویت تشکل‌های صنایع دستی هستیم تا خود متولی رفع این مشکلات شوند.

ضرغامی با تاکید بر اهمیت ایجاد زنجیره ارزش توزیع صنایع دستی، بیان کرد: اگر بتوانیم این تشکل‌ها را تقویت کنیم کمک بسزایی به حل مشکلاتی که هنرمندان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، خواهند کرد، البته نمی‌توان کاهش فروش ناشی از شرایط اقتصادی را نادیده گرفت.

وی با اشاره به ارتباط گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: تجربه خوب پذیرایی در اقامتگاه‌های سنتی و بوگردی باعث بازگشت مسافر و رونق صنایع دستی می‌شود.

معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: واحدهای اقامتی بوگدی و سنتی به شرط راه اندازی یک غرفه دائمی و فعال صنایع دستی از آثار هنرمندان شهر خود، می‌توانند از تسهیلات حمایتی مناسبی برخوردار شوند.

ضرغامی یادآور شد: یکی از امتیازات موثر در گریدبندی، هتل‌های چندستاره نیز برخورداری از فروشگاه صنایع دستی است.

برنامه «از عرفان تا غزل، از قونیه تا شیراز»، همزمان یادروز مولانا جلال الدین بلخی و در قالب رویداد فرهنگی و گردشگری مهر شیراز در آرامگاه حافظیه آغاز شد و تا ۲۰ مهرماه ادامه دارد.

در این برنامه مردم محور، مولاناشناسان به معرفی شخصیت و اندیشه های مولوی می‌پردازند و شعرخوانی و موسیقی نیز زینت بخش آن خواهد بود.