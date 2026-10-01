کارشناس هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید و قوی به مازندران از عصر شنبه ۱۱ مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرجی کارشناس هواشناسی گفت: امروز پنجشنبه ۹ مهرماه با کاهش ناپایداری‌ها، آسمان استان نیمه‌ابری است و از بعدازظهر گاهی افزایش ابر و بارش‌های خفیف و پراکنده دور از انتظار نیست.

وی افزود: آسمان مازندران فردا جمعه نیز در ابتدا نیمه‌ابری خواهد بود، اما از عصر جمعه با افزایش ابر، به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات غربی استان، رگبار، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

فرجی گفت: روز شنبه بر میزان ابرناکی افزوده می‌شود و رگبار‌های پراکنده در نیمه غربی استان ادامه خواهد داشت، اما از عصر شنبه با ورود سامانه بارشی جدید و قوی به استان، شاهد تشدید بارندگی‌ها خواهیم بود.

وی افزود: در گذر شنبه و روز یکشنبه، آسمان استان عمدتاً ابری است و روز یکشنبه کاهش محسوس دما خواهیم داشت؛ رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد نیز از پدیده‌های مهم این روز خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گفت: این شرایط تا صبح دوشنبه ادامه دارد و از ظهر دوشنبه به‌تدریج از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، اما هوای خنک از یکشنبه به بعد در استان ماندگار خواهد بود.

فرجی افزود: ارتفاع موج دریا نیز به‌تدریج کاهش می‌یابد و در بعدازظهر، شرایط برای فعالیت‌های صیادی مناسب خواهد بود.