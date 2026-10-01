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مدیر دفتر انرژی و سیستمهای کنترل آب شهر مشهد گفت: با راهاندازی مرکز پایش و راهبری آب، فرآیند تأمین و توزیع آب این شهر بهصورت لحظهای رصد و مدیریت میشود و با وجود کاهش سالانه منابع آبی، مشهد تاکنون با جیرهبندی آب مواجه نشده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، علیرضا صدقیان، در بازدید از تلهمتری مهاب مشهد افزود: مشهد در سال ۱۳۸۶ با کمبود آب مواجه شد و ناچار به جیرهبندی آب شد؛ پس از آسیبشناسی آن شرایط، مرکز پایش و راهبری آب شهر مشهد راهاندازی شد.
وی افزود: با راهاندازی این مرکز، کل فرآیند تأمین و توزیع آب شهر مشهد رصد میشود و این اقدام موجب شد شهر از شرایط بحرانی خارج شود.
مدیر دفتر انرژی و سیستمهای کنترل آب شهر مشهد با اشاره به بحرانیتر شدن وضعیت منابع آبی در سالهای اخیر گفت: حجم آب در دسترس شهر مشهد سالبهسال کاهش مییابد، اما با وجود این شرایط، تاکنون جیرهبندی آب در مشهد نداشتهایم.
صدقیان افزود: در این سامانه، اطلاعات بهصورت لحظهای و از راه دور دریافت و پایش میشود، با تصمیمگیری فرد خبرهفرمانهای لازم نیز از راه دور به شبکه ارسال میشود.
وی گفت: مدیریت هوشمند آب شهر مشهد در سه بخش انجام میشود؛ در بخش نخست، آبی که وارد شهر میشود ابتدا به مخازن انتقال مییابد تا بالانس شود و سپس بهصورت عادلانه در شبکه توزیع شود.
صدقیان افزود: مدیریت فشار در شبکه بخش دوم این فرآیند است و بخش سوم نیز به مدیریت چاههای تأمینکننده آب آشامیدنی مشهد اختصاص دارد.
وی درباره منابع تأمین آب آشامیدنی مشهد گفت: سدهای دوستی، ارداک، طرق و کارده حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد آب مورد نیاز شهر را تأمین میکنند و حدود ۵۰۰ حلقه چاه نیز تأمینکننده ۶۰ تا ۶۵ درصد آب آشامیدنی مشهد هستند.
مدیر دفتر انرژی و سیستمهای کنترل آب شهر مشهد افزود: قنوات کمتر از ۲ درصد و چشمهها نیز کمتر از ۲ درصد در تأمین آب آشامیدنی این شهر سهم دارند.
صدقیان همچنین از بومیسازی فناوری در مسیر هوشمندسازی سامانه آبرسانی خبر داد و گفت: در مسیر حرکت به سمت هوشمندسازی سیستم آبرسانی، فناوری و تکنولوژی مورد نیاز بومیسازی شده است.