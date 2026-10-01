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دو نیروگاه خورشیدی در نزدیکی شهرک صنعتی شکوهیه قم با ظرفیت ۶.۶ مگاوات افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دو نیروگاه خورشیدی هر کدام با ظرفیت ۳.۳ مگاوات و مجموع ظرفیت ۶.۶ مگاوات در نزدیکی شهرک صنعتی شکوهیه قم صبح امروز با حضور استاندار قم افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
برای اجرای این دو طرح در مجموع ۷ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری شده و عملیات احداث نیروگاهها در مدت کمتر از یک سال (زمانی که کشور زیر سایه جنگ بود) به پایان رسیده است.
در مجموع ۹ هزار و ۳۶۰ پنل خورشیدی در این دو نیروگاه نصب شده و این طرحها در زمینی به مساحت حدود ۹۰ هزار مترمربع اجرا شدهاند.
نیروگاه نخست متعلق به شرکت عطرین نخ و نیروگاه دوم متعلق به شرکت دانشبنیان کیمیا پلیاستر است که هر دو از شرکتهای سهامی عام و از مجموعههای زیرمجموعه شرکت صنعتی گلریز به شمار میروند.
شرکت عطرین نخ در زمینه تولید انواع نخ و شرکت دانشبنیان کیمیا پلیاستر در حوزه تولید الیاف فعالیت دارند و احداث این نیروگاهها با هدف تأمین بخشی از نیاز برق این واحدهای تولیدی و مشارکت در تأمین پایدار انرژی کل استان قم انجام شده است.
اکبر بهنام جو استاندار قم، در این مراسم با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و سرمایهگذاری، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را از رویکردهای مورد حمایت مدیریت استان دانست و بر تداوم همراهی و تسهیل مسیر فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران تأکید کرد.
روحالله ابراهیمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز با اشاره به ورود صنایع به حوزه تولید انرژی خورشیدی گفت: سرمایهگذاری واحدهای تولیدی در نیروگاههای خورشیدی، علاوه بر تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنایع، به پایداری شبکه و کاهش آثار ناشی از ناترازی انرژی کمک میکند.
برای درک بهتر مقیاس این طرح، خاطرنشان میشود که نیاز مصرفی برق استان قم در ساعات اوج مصرف حدود یکهزار و ۲۰۰ مگاوات است و ظرفیت ۶.۶ مگاواتی این دو نیروگاه، معادل برق مورد نیاز تقریبی ۲ هزار خانوار است که اهمیت توسعه نیروگاههای خورشیدی و تولید برق پاک را نشان میدهد.
با بهرهبرداری از این دو نیروگاه، ۶.۶ مگاوات ظرفیت جدید تولید برق خورشیدی در استان قم ایجاد شد و گامی دیگر در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و تأمین پایدار انرژی مورد نیاز بخش تولید استان برداشته شد.
برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
در ادامه برنامه بهره برداری از نیروگاههای خورشیدی، اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم در یکی از واحدهای صنعتی حضور یافتند و در نشستی، مشکلات و موانع پیش روی تولیدکنندگان را بررسی کردند.
تولیدکنندگان در این نشست، مشکلات مربوط به تخصیص ارز، تأمین مواد اولیه، واردات ماشینآلات و کمبود نقدینگی را از مهمترین موانع پیش روی واحدهای صنعتی عنوان کردند.
مدیرکل نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، استان قم را از قطبهای صنعت نساجی کشور دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیتهای این بخش تأکید کرد.
محسن ترحمی همچنین از پیگیری ویژه و خارج از نوبت مشکلات واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ خبر داد و گفت: مسائل مربوط به تأمین ارز، مواد اولیه و نقدینگی این واحدها با سرعت بیشتری پیگیری خواهد شد.