به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت : در پی دریافت گزارشی مبنی بر برخورد پراید و لیفان در محور ارومیه_ تبریزبلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات شهید کلانتری هلال‌احمر شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.



محبوبی افزود: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.