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استاندار اردبیل گفت: طی یک سال گذشته بیش از ۲۲۰ دستگاه ماشینآلات سبکوسنگین در اختیار شهرداریها و دهیاریهای استان قرار گرفته است و برای تأمین این ماشینآلات بیش از هزار میلیارد تومان هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان اظهار کرد: باتوجهبه کوهستانی بودن استان و در پیش بودن فصل بارندگی و سرما، همه دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران بهویژه دستگاههای امدادی و خدماتی، باید آمادگی لازم برای مواجهه با حوادث احتمالی را داشته باشند.
وی با اشاره به تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، افزود: در همین راستا طی یک سال گذشته بیش از ۲۲۰ دستگاه ماشینآلات سبکوسنگین در اختیار شهرداریها و دهیاریهای استان قرار گرفته است.
استاندار اردبیل بیان کرد: برای تأمین این ماشینآلات بیش از هزار میلیارد تومان هزینه شده و این تجهیزات میتواند بخشی از نیازهای استان در زمان وقوع حوادث و شرایط اضطراری را پوشش دهد.
امامی یگانه تدوین سناریوهای آمادگی متناسب با مخاطرات احتمالی را ضروری دانست و ادامه داد: دستگاههای مسئول باید باتوجهبه نوع حوادثی که ممکن است در فصل سرما و بارندگی رخ دهد، سناریوهای لازم را تدوین و آمادگی عملیاتی خود را افزایش دهند.
وی آموزش نیروهای امدادی و خدماترسان و همچنین آموزش عمومی را از دیگر الزامات مدیریت بحران عنوان کرد و افزود: آموزشهای عمومی نیز باید از طریق ظرفیت رسانهها، بهویژه صداوسیما، دنبال شود تا مردم نیز برای مواجهه با حوادث احتمالی آمادگی لازم را داشته باشند.
امامی یگانه در پایان با اشاره به اختصاص بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی ستاد مدیریت بحران کشور برای رفع تنش آبی و سایر حوزههای مرتبط با مدیریت بحران استان یادآور شد: هدف از این اقدامات، تقویت زیرساختها و افزایش تابآوری دستگاههای اجرایی و خدماترسان استان در برابر حوادث و مخاطرات پیشرو است و آموزشهای عمومی نیز باید از طریق ظرفیت رسانهها بهویژه صداوسیما دنبال شود.