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چهار کشتیگیر آزادکار مازندرانی از فردا جمعه در رقابتهای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ به روی تشک میروند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، چهار کشتیگیر آزادکار مازندرانی از فردا جمعه ۱۰ مهرماه در رقابتهای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ در شهر ناگویا ژاپن به مصاف حریفان میروند.
در نخستین روز این رقابتها، عباس ابراهیمزاده در وزن ۶۵ کیلوگرم، محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم و امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم، هر سه از مازندران، روی تشک میروند.
علی مؤمنی در وزن ۵۷ کیلوگرم نیز شنبه ۱۱ مهرماه تنها کشتیگیر مازندرانی است که به مصاف حریفان خواهد رفت.
رقابتهای روز نخست در اوزان ۶۵، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم برگزار میشود که مسابقات مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد از ساعت ۵ و دیدارهای ردهبندی و فینال از ساعت ۱۲:۳۰ آغاز خواهد شد.
شنبه ۱۱ مهرماه نیز رقابتهای اوزان ۵۷، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم برگزار میشود و مسابقات مقدماتی، نیمهنهایی و شانس مجدد از ساعت ۵ و دیدارهای ردهبندی و فینال از ساعت ۱۲:۳۰ در برنامه قرار دارد.
در وزن ۵۷ کیلوگرم، علی مؤمنی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد به مصاف آیال بلولیوبسکی از تاجیکستان میرود. امان، دارنده مدال برنز المپیک از هند، نیز در سمت مؤمنی قرار دارد.
در وزن ۶۵ کیلوگرم، عباس ابراهیمزاده در دور نخست استراحت دارد و در مرحله بعد با چارلز دیلوکشان از سریلانکا مبارزه میکند. در صورت پیروزی، حریف او در مرحله یکچهارم نهایی برنده دیدار سوجیت از هند و سمیرالدین زازی از افغانستان خواهد بود. کوتارو کیوکا، قهرمان المپیک، در گروه ابراهیمزاده قرار دارد.
در وزن ۸۶ کیلوگرم، محمد نخودی در دور نخست به مصاف ربیع ابوعریاله از فلسطین میرود و در صورت پیروزی در مرحله یکچهارم نهایی با برنده دیدار لی از کرهجنوبی و چیراناوات از تایلند روبهرو خواهد شد.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم نیز امیرحسین زارع در دور نخست با یاماموتو از ژاپن مبارزه میکند و در صورت پیروزی، در مرحله بعد به مصاف ساپاروف از ترکمنستان خواهد رفت.
در دیگر اوزان، یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم در دور نخست با رازامبک جمالاف، قهرمان المپیک از ازبکستان، روبهرو میشود.
در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز امیرعلی آذرپیرا در دور نخست با محمد گلزار از پاکستان دیدار میکند و در صورت پیروزی در دور دوم به مصاف هملیف از ترکمنستان میرود.