کشف یک کیلوگرم هروئین بلعی در ششتمد خراسان رضوی
یک کیلوگرم هروئین از معده یک قاچاقچی در ششتمد خراسان رضوی کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
فرمانده انتظامی شهرستان ششتمد گفت: مأموران پاسگاه انتظامی قلعهمیدان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور بردسکن-سبزوار به راننده یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و وی را برای بررسی بیشتر به مقر انتظامی هدایت کردند.
سرهنگ رضاعلیزاده افزود: در بررسیهای انجامشده مشخص شد این فرد موادمخدر را به شیوه بلع حمل کرده است که با اقدامات مأموران، حدود یک کیلوگرم هروئین از معده وی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ششتمد بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.