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فیلم سینمایی عروس چشمه اثر هنرمند چهارمحال و بختیاری به جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: فیلم فریدون نجفی در بخش مسابقه بلند داستانی سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان پذیرفته شد.
فرجی افزود: نجفی پس ازشش دوره حضور موفق در جشنواه فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان این بار هم اثری مبتنی بر زیست بوم زاگرس را برای کسب پروانههای زرین بخش نوجوان این رویداد به جشنواره اصفهان معرفی کرده است.