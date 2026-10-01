فیلم سینمایی عروس چشمه اثر هنرمند چهارمحال و بختیاری به جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان راه یافت.

راهیابی اثرفیلم‌ساز چهارمحال و بختیاری به جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان

راهیابی اثرفیلم‌ساز چهارمحال و بختیاری به جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: فیلم فریدون نجفی در بخش مسابقه بلند داستانی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان پذیرفته شد.

فرجی افزود: نجفی پس ازشش دوره حضور موفق در جشنواه فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان این بار هم اثری مبتنی بر زیست بوم زاگرس را برای کسب پروانه‌های زرین بخش نوجوان این رویداد به جشنواره اصفهان معرفی کرده است.