طرح بزرگ قرآنی (قُرّاء) با ابتکار واحد قرآن و عترت معاونت تهذیب و تربیت حوزه علمیه استان یزد در مدرسه علمیه مدینةالعلم کاظمیه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مراسم افتتاحیه طرح بزرگ قرآنی (قُرّاء) در مدرسه علمیه مدینةالعلم کاظمیه یزد برگزار شد.

این طرح به ابتکار واحد قرآن و عترت معاونت تهذیب و تربیت حوزه علمیه استان یزد طراحی شده و با هدف تقویت جریان قرآنی در مدارس علمیه و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی هدفمند طلاب از معارف قرآن کریم و اهل‌بیت علیهم‌السلام به مرحله اجرا درآمده است.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی به‌عنوان سخنران ویژه این مراسم به تبیین اهمیت قرآن در منظومه معرفتی و تربیتی حوزه پرداخت.

در این مراسم ۵ تن از طلاب با حضور آیت الله سید محمد کاظم مدرسی نائب رئیس شورای حوزه علمیه استان یزد، حجت الاسلام والمسلمین حاج ابوالقاسم دولابی و حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی مدیر حوزه علمیه استان یزد ملبس به لباس مقدس روحانیت شدند.

