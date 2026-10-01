با هدف آشنایی دانش آموزان با مناطق عملیاتی و جنگی، کاروان راهیان نور دانش آموزی از ماکو عازم مناطق عملیاتی شمالغرب کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، با هدف آشنایی دانش آموزان با مناطق عملیاتی و جنگی، کاروان راهیان نور دانش آموزی از ماکو عازم مناطق عملیاتی شمالغرب کشور شد.

به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس این دانش آموزان در قالب کاروان ۲۰۰ نفره صبح امروز با بدرقه فرماندهان سپاه ماکو و مدیران آموزش و پرورش امروز عازم مناطق عملیاتی شدند.

این دانش آموزان در مدت یک روز و با حضور در این مناطق با رشادت و ایثار گری رزمندگان در طول ۸ سال دفاع مقدس آشنا می‌شوند.