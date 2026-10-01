به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی با اشاره به اینکه شهرستان جاجرم ۳۸ روستای بالای ۲۰ خانوار دارد و رحمت آباد آخرین روستای این شهرستان است ، گفت: بر اساس تکلیف قانونی از راه آسفالت شده برخوردار می‌شود.

مهدی میقانی افزود: با تکمیل و بهره برداری از راه دسترسی روستای رحمت آباد، جاجرم به عنوان نخستین شهرستان خراسان شمالی با برخورداری ۱۰۰ درصدی روستا‌ها از راه آسفالته معرفی خواهد شد.