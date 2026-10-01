یادمان شهید جواد محمودی، از شهدای جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹، در پلیس راه خرمشهر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یادمان شهید جواد محمودی، فرمانده پاسگاه پلیس راه خرمشهر که در سال ۱۳۵۹ و در جریان جنگ تحمیلی به شهادت رسید، با حضور فرمانده پلیس راهور فراجا و فرمانده انتظامی خوزستان رونمایی شد.

در آیین رونمایی از این یادمان، سردار حسینی فرمانده پلیس راهور فراجا و سردار میرفیضی فرمانده انتظامی خوزستان با بیان اینکه شهدای دفاع مقدس قهرمانان وطن هستند، گفت: شهید جواد محمودی می‌توانست در دوران دفاع مقدس در این محل پرخطر حضور نداشته باشد و در کنار خانواده خود بماند، اما با شجاعت در این منطقه ایستادگی کرد و به شهادت رسید.

وی با اشاره به افزایش آمار تصادفات جاده‌ای در تابستان امسال، بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و از اجرای برنامه‌هایی برای کاهش تصادفات جاده‌ای در کشور خبر داد.

سردار میرفیضی، فرمانده انتظامی خوزستان نیز از اجرای برنامه‌های متنوع در هفته پیش رو که به نام فراجا نامگذاری شده است، خبر داد.

در ادامه این مراسم، از ساختمان جدید پلیس راه خرمشهر که توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان احداث شده است، بهره‌برداری شد.