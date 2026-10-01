ادامه عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب با آزادراه تهران–قم
مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران گفت: عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب با آزادراه تهران–قم که از اردیبهشت ۱۴۰۴ از سر گرفته شده، با پیشرفت ۵۳ درصدی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،
مهدی صداقتی با اشاره به ادامه عملیات عمرانی در بخشهای مختلف این طرح افزود: جهت تکمیل برخی دسترسیهای باقیمانده، احداث تندرو شمالی آزادراه تهران-قم در این مقطع در اولویت اجرا قرار گرفت.
وی ادامه داد: زیرسازی ۲۷۰۰ مترطول تندرو شمالی آزادراه تهران-قم با ۳۵ متر عرض برای تامین چهار خط عبوری به اتمام رسیده و پیش بینی میشود از هفته آینده ۴۵۰۰ تن آسفالت در این مسیر پخش و اجرا شود.
صداقتی گفت: تکمیل این تندرو و انتقال دائمی ترافیک مسیر شرق به غرب آزادراه تهران-قم بر آن، زمینه ساز اجرای کندروی شمالی، احداث ۲ دستگاه پل باقیمانده، بازسازی محور اصلی شهر آفتاب، اجرای دو لوپ شرق به جنوب و جنوب به غرب و تکمیل رابط جهتی شمال به شرق این تقاطع خواهد بود.
وی همچنین از جابجایی و نصب مجدد ۲۳ تیر روشنایی و جابجایی و نصب حدود ۳ کیلومتر نیوجرسی برای اجرا و راه اندازی این مسیر خبر داد و اظهار داشت: تا پایان مهرماه با هماهنگی پلیس راه استان تهران و راهداری شهر ری، این بخش از مسیر آزادراه تهران-قم بر روی مسیر جدید منتقل خواهدشد.
طرح احداث تقاطع غیرهمسطح شهر آفتاب با آزادراه تهران-قم یک تقاطع دو سطحی شبدری کامل واقع در کیلومتر ۸ آزادراه خلیج فارس (آزادراه تهران – قم) است.
به گفته مدیران شهری اجرای این پروژه نقش مهمی در برقراری ارتباط ایمن، سریع و مستقیم میان آزادراه تهران–قم، مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب، شهر کهریزک و محدوده حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) دارد.
این طرح از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ از سرگرفته شد و گام نخست آن تیرماه سال ۱۴۰۵ بهره برداری رسید. بهبود دسترسیهای شهر کهریزک، افزایش ظرفیت عبوری آزادراه تهران-قم در این محدوده، کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی تردد با بهره برداری از گام نخست این پروژه محقق شد.
خبر دیگر اینکه مرحله هشتم عملیات نصب عرشه پل در پروژه عمرانی عبدالرحمان صوفی در بزرگراه شهید آوینی (منطقه ۲۰) نیز اجرا شد.