وی ادامه داد: زیرسازی ۲۷۰۰ مترطول تندرو شمالی آزادراه تهران-قم با ۳۵ متر عرض برای تامین چهار خط عبوری به اتمام رسیده و پیش بینی می‌شود از هفته آینده ۴۵۰۰ تن آسفالت در این مسیر پخش و اجرا شود.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56706519"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5926956/56706519?width=600&height=350"></script></div> صداقتی گفت: تکمیل این تندرو و انتقال دائمی ترافیک مسیر شرق به غرب آزادراه تهران-قم بر آن، زمینه ساز اجرای کندروی شمالی، احداث ۲ دستگاه پل باقیمانده، بازسازی محور اصلی شهر آفتاب، اجرای دو لوپ شرق به جنوب و جنوب به غرب و تکمیل رابط جهتی شمال به شرق این تقاطع خواهد بود.

وی همچنین از جابجایی و نصب مجدد ۲۳ تیر روشنایی و جابجایی و نصب حدود ۳ کیلومتر نیوجرسی برای اجرا و راه اندازی این مسیر خبر داد و اظهار داشت: تا پایان مهرماه با هماهنگی پلیس راه استان تهران و راهداری شهر ری، این بخش از مسیر آزادراه تهران-قم بر روی مسیر جدید منتقل خواهدشد.