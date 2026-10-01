اطفای حریق در کارگاهامدیاف در قزوین
صبح امروز یک کارگاه تولیدیامدیاف در قزوین دچار حریق شد که با حضور بهموقع آتشنشانان، آتش مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، فرمانده شیفت ۲ ایستگاه ۵ آتشنشانی قزوین در گفتوگو با این خبرگزاری گفت: حدود ساعت ۸:۳۰ صبح از طریق گزارش مردمی، حادثه به فرماندهی اعلام شد و بلافاصله نیروها به محل اعزام شدند.
حسین ابراهیمیان افزود: محل حادثه، کارگاهامدیاف مربوط به لوازم کارگاههایامدیاف آشپزخانه و لوازم مبلسازی بود.
وی ادامه داد: در بازدید اولیه، یک کپسول گاز و وسایلی شامل مبل وامدیافهایی که در بیرون چیدمان شده بودند، دچار حریق شده بود که پس از مشاهده حریق، عملیات اطفا انجام و محل به نیروی انتظامی و مالک تحویل داده شد.
منشأ آتشسوزی نیازمند علتیابی است و کارشناسان برای بررسی علت، حضور پیدا خواهند کرد.
ابراهیمیان در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از شهروندان و صاحبان مشاغل خواست از دپو کردن وسایل در محلهای ناایمن خودداری کنند و نسبت به کپسولهای گازی، استفاده از لوازم ایمن، شیرهای مناسب و بازدید مستمر از اتصالات گاز توجه جدی داشته باشند.