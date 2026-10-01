نظارت بر امنیت سایبری شرکتهای پیامکی
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی از ابلاغ رتبهبندی امنیت سایبری به ۱۹ شرکت ارائهدهنده خدمات پیامک انبوه خبر داد و تأکید کرد: این اقدام با هدف ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد شفافیت برای کاربران انجام شده است.
حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
، گفت: در نشستی با حضور مدیران ۱۹ شرکت ارائهدهنده خدمات پیامک انبوه و با محوریت پلیس فتا، نتایج رتبهبندی این شرکتها از منظر امنیت سایبری ابلاغ شد.
وی تصریح کرد که این رتبهبندی بر اساس ارزیابی دقیق بیش از ۲۰۰ شاخص امنیتی انجام شده است تا تصویری واقعبینانه از سطح ایمنی هر شرکت به دست آید.
دلیریان افزود: در این جلسه، مدیران شرکتها ضمن پذیرش نتایج، پیشنهاداتی را برای ارتقای سطح امنیت سایبری خود ارائه کردند تا بتوانند خدماتی امنتر و باکیفیتتر را به مردم ارائه دهند.
تعمیم رتبهبندی به حوزههای مالی و رمز ارز
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه این روند متوقف نخواهد شد، اعلام کرد: به زودی سایر بخشهای ارائهدهنده خدمات، اعم از دولتی و خصوصی، وارد این مسیر رتبهبندی خواهند شد. در اولویتهای بعدی، حوزههای حساستری نظیر خدمات پولی، مالی و ارائهدهندگان خدمات رمز ارز با همکاری دستگاههای هماهنگکننده مرتبط، رتبهبندی شده و نتایج به آنها ابلاغ خواهد شد.
«برچسب انرژی» برای امنیت سایبری؛ حق کاربر برای انتخاب
حسین دلیریان در پاسخ به این پرسش که این رتبهبندی چه نفعی برای مخاطب عام دارد، پاسخ داد: امروزه کاربران هنگام دریافت خدمات از نهادها یا شرکتهای خصوصی در فضای مجازی، نمیدانند که آن خدمت در برابر حملات سایبری چقدر امن است. وظیفه ما این است که به مردم بگوییم خدماتی که دریافت میکنند، امنیت سایبری قابل اتکایی دارد یا خیر.
وی در تشبیهی کاربردی افزود: همانطور که مردم هنگام خرید لوازم خانگی به برچسب مصرف انرژی (رتبههای A تا G) توجه میکنند تا انتخابی آگاهانه داشته باشند، ما نیز در حوزه امنیت سایبری سازوکاری مشابه ایجاد میکنیم تا کاربران با دید بازتری شرکتهای ارائهدهنده خدمات را انتخاب کنند.