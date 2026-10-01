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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران، ظرفیتهای طبیعی و گردشگری سوادکوه شمالی را زمینهای برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران در بازدید از مجتمع گردشگری اندارگلی سوادکوه شمالی، ظرفیتهای طبیعی و گردشگری این شهرستان را زمینهای برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال دانست.
عیسی قاسمیطوسی گفت: سوادکوه شمالی با برخورداری از جنگل، رودخانه، چشماندازهای طبیعی و ظرفیتهای متنوع گردشگری میتواند بخشی از مسیر توسعه اقتصادی خود را بر پایه ظرفیتهای بومی منطقه بنا کند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران افزود: گردشگری تنها یک فعالیت تفریحی نیست و میتواند بخشی از فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان باشد، اما در این مسیر باید میان بهرهبرداری از ظرفیتهای طبیعی و حفاظت و صیانت از این منابع توازن برقرار شود.
قاسمیطوسی بر ضرورت فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت سرمایهگذاران و فعالان بخش گردشگری در چارچوب ضوابط قانونی تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای طبیعی و گردشگری منطقه باید ضمن حفظ اصالت و محیط زیست، به فرصتهایی برای اشتغال و پیشرفت اقتصادی مردم تبدیل شود.
در این بازدید، گزارشی از روند فعالیت مجتمع گردشگری اندارگلی، ظرفیتهای موجود و مسائل مرتبط با توسعه فعالیتهای این مجموعه ارائه شد.