جابجایی روزانه ۳۸۰ هزار مسافر با اتوبوسهای تبریز
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز از جابجایی روزانه حدود ۳۸۰ هزار مسافر با ناوگان اتوبوسرانی این شهر خبر داد و گفت: با ورود ناوگان جدید و اجرای طرحهای نوسازی، روند خدماترسانی حملونقل عمومی تبریز در حال تقویت و توسعه است.
وی تعداد کل اتوبوسهای تبریز را ۵۵۱ دستگاه اعلام کرد و افزود:از این تعداد ۲۴۹ دستگاه متعلق به بخش خصوصی و ۳۰۳ دستگاه دولتی است.
وی با بیان اینکه ۷۶ دستگاه اتوبوس در مسیر BRT فعالیت میکنند گفت:میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی در مجموع حدود هفت سال است که این آمار بدون احتساب مسیر BRT محاسبه شده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز تعداد اتوبوسهای فعال ناوگان را ۴۱۱ دستگاه عنوان کرد و افزود: ماهانه ۷۸ میلیارد تومان برای ۸۷۱ نفر از کارکنان این سازمان پرداخت میشود.
وی درباره میزان جابجایی مسافران مطرح کرد:روزانه حدود ۳۸۰ هزار مسافر در سطح شهر تبریز با اتوبوس جابجا میشوند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر مربوط به مسیر تندرو است.
وی درباره زمان انتظار مسافران نیز گفت: در روزهای عادی حداکثر زمان انتظار برای اتوبوسهای BRT حدود چهار دقیقه و در روزهای تعطیل حدود ۶ دقیقه است؛ این زمان در سایر خطوط درونشهری بهطور میانگین ۱۵ دقیقه و در خطوط حومه حدود ۴۰ دقیقه است.
جلالی با اشاره به چالشهای حوزه بلیط الکترونیکی افزود: حدود ۳۴ درصد پرت پرداختی در کارتهای بلیط وجود دارد و درآمد حاصل از بلیط تنها یکچهارم هزینههای حملونقل عمومی را پوشش میدهد، اما تدابیری برای کاهش این درصد در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در دوره ششم مدیریت شهری گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۲۸۹ دستگاه اتوبوس خریداری و ۱۸۲ دستگاه نیز بازسازی شده است.
وی از ورود اتوبوسهای برقی به ناوگان خبر داد و افزود: ۲۵ دستگاه اتوبوس برقی خریداری شده و جایگاه شارژ برقی این اتوبوسها نیز افتتاح شده است.
مدیر عامل سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری تبریز تاکید کرد: استفاده از اتوبوسهای برقی علاوه بر کاهش آلودگی هوا، موجب ارتقای کیفیت خدمات و بهبود منظر شهری خواهد شد.
وی همچنین از پیگیری خرید اتوبوسهای دوکابین خبر داد و گفت: این موضوع با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر تبریز در حال انجام است.