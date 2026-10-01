به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احمد فرشید با اشاره به ثبت ۲۷۹ حادثه و امدادرسانی به هزار و ۴۹۱ نفر از ابتدای سال تاکنون اظهار کرد: حوادث ترافیکی با ۱۳۱ مورد، بیشترین سهم مأموریت‌های امدادی هلال‌احمر استان را به خود اختصاص داده است. وی افزود: از ۱۴۹۱ موردی که امدادرسانی شده ۵۱۸ نفر مصدوم بوده‌اند و نیروهای امدادی هلال‌احمر در قالب مأموریت‌های مختلف به حادثه‌دیدگان خدمات ارائه کرده‌اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر لرستان با اشاره به تنوع حوادث تحت پوشش این جمعیت گفت: حوادث ترافیکی، کوهستان، محیط‌های آبی، مفقودی‌ها و همچنین مراجعات حضوری از جمله مواردی بوده که نیروهای امدادی هلال‌احمر از ابتدای سال تاکنون به آنها رسیدگی کرده‌اند.