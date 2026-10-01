به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشنویه گفت: به‌مناسبت هفته گردشگری نمایشگاه عکس جاذبه‌های گردشگری اشنویه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برپا شده است.

روناک تاسا افزود: در این نمایشگاه بیش از ۲۰ عکس اثر عکاسان برجسته استانی و شهرستانی به نمایش گذاشته شده است و علاقه‌مندان در دو نوبت صبح و عصر می‌توانند از این نمایشگاه بازدید بکنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اشنویه اضافه کرد: برپایی این نمایشگاه‌ها، نقش مهمی در معرفی و شناساندن ظرفیت‌های گردشگری و تاریخی دارد.