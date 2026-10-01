به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، همت زاده گفت: کاهش زمان پاسخگویی به درخواست‌ها و ارتقاءکیفیت خدمت‌رسانی به مراجعان از اهداف این سامانه است.

وی افزود: حرکت به سمت فرآیند‌های هوشمند، علاوه بر تسهیل امور کارکنان، زمینه پاسخگویی سریع‌تر و دقیق‌تر به نیاز‌های مراجعان را فراهم می‌کند و گامی در مسیر بهبود عملکرد سازمانی است.

به گفته وی این دوره در مجموع ۱۰۸ نفرساعت آموزش را شامل شد.