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وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه اقامه نماز مهمترین اولویت نظام تربیتی جمهوری اسلامی ایران است، گفت: تمام ظرفیتهای آموزش و پرورش را به کار خواهیم گرفت تا اقامه نماز در تمام مدارس کشور، بدون استثنا، محقق شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛علیرضا کاظمی در سیوسومین اجلاسیه سراسری نماز در حرم مطهر رضوی، با گرامیداشت یاد و نام شهدا و قدردانی از ستاد اقامه نماز کشور به جایگاه نماز در قرآن کریم و آموزههای دینی اشاره کرد و افزود: نماز ستون دین، معراج مؤمن و مایه آرامش دلهای انسانهاست و بالاترین مصداق ذکر الهی به شمار میرود.
مدرسه باید محل انس واقعی دانشآموزان با نماز باشد
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره نقش آموزش و پرورش در ترویج نماز گفت: نماز فراتر از یک نیاز جاری روح و هوای جامعه است و بر همین اساس، دستاندرکاران امور تربیتی موظفند شرایط اقامه نماز را برای نسل نو هموار کنند.
کاظمی ادامه داد: آموزش و پرورش میتواند در این عرصه از اثرگذارترین نهادها باشد. باید مدارس را با نمازخوانی نوجوانان مزین کنیم؛ زیرا این موضوع یکی از مهمترین تضمینها برای سلامت آینده است.
وی تصریح کرد: مدرسه باید به محل انس واقعی دانشآموزان با نماز تبدیل شود، نه صرفاً محلی برای برگزاری مناسک. وظیفه معلمان و مسئولان مدارس نیز این است که دانشآموزان را به حضور در نمازخانهها تشویق کنند و پیش از همه خود به نماز بشتابند و با گفتار و رفتارشان فرزندان را به نماز دعوت کنند.
تربیت نمازگزار واقعی، فراتر از نماز خواندن دانشآموزان
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هدف این وزارتخانه صرفاً برگزاری نماز در مدارس نیست، گفت: ما به دنبال تربیت نمازگزاران واقعی هستیم، نه صرفاً نماز خواندن دانشآموزان در فضای مدارس. بنابراین نهادینهسازی نماز نیازمند همافزایی و مشارکت خانواده، مسجد، امامت جمعه و مدرسه است. بدون ایجاد حلقههای ارتباطی درست میان این مؤلفههای مهم، نمیتوان نماز را در وجود دانشآموزان نهادینه کرد.
وی ادامه داد: در کنار مسیر مدرسه، مسجد، خانواده و نماز جمعه، فرایندهای دقیقی طراحی کردهایم که از شناخت و آگاهی آغاز میشود و تا انس، تمرین و ایجاد موقعیتهای تربیتی ادامه پیدا میکند.
مهارت دعوت به نماز باید به معلمان آموزش داده شود
کاظمی مهارت دعوت به نماز را یکی از مهمترین موضوعات مورد نیاز مدیران مدارس، معلمان، مربیان و ائمه جماعات مدارس دانست و گفت: در کنار تشویق و ایجاد پیوند، باید شیوه صحیح دعوت به نماز را نیز به دستاندرکاران نظام تعلیم و تربیت آموزش دهیم.
وی افزود: بر مبنای این رویکردها، برنامههای نماز در آموزش و پرورش در ۶ محور طراحی شده است که نخستین محور آن، اصل برگزاری نماز در تمام مدارس کشور است و این موضوع را از مدیران آموزش و پرورش و مدیران مدارس مطالبه میکنیم.
برگزاری بیش از ۶۷ هزار نماز جماعت در مدارس
وزیر آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر بیش از ۶۷ هزار نماز جماعت در مدارس کشور برگزار میشود و موضوع توسعه و تجهیز نمازخانههای مدارس نیز در دستور کار قرار دارد. سازمان نوسازی مدارس، این موضوع را مورد توجه قرار داده و علاوه بر ساخت مدارس جدید با پیشبینی فضای مناسب برای نماز، تجهیز مدارس فاقد نمازخانه نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به اهمیت ارتباط میان مدرسه و مسجد اظهار کرد: در حوزه پیوند مسجد و مدرسه هنوز عقب هستیم، اما در برنامههای فعلی، ۱۰ هزار مسجد و مدرسه هدفگذاری شدهاند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: این تعداد در شرایط فعلی کافی نیست و در رویکردهای جدید، در مجتمعهایی که ساخته میشوند، حرکت به سمت مساجد محلهمحور را دنبال میکنیم.
برگزاری اجلاسیه نماز در بیش از ۶۰ هزار مدرسه
کاظمی با اشاره به برنامههای تبلیغی، ترویجی، انگیزشی و تجلیلی آموزش و پرورش در حوزه نماز گفت: در بیش از ۶۰ هزار مدرسه، اجلاسیههای نماز دانشآموزی با نگاه به تجلیل، تجربهگردانی و معرفتافزایی برگزار شده است. این برنامه در ۷۰۰ منطقه آموزش و پرورش و ۳۲ استان دنبال شده و هدف آن فرهنگسازی و ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز است.
وزیر آموزش و پرورش مهمترین نیاز نوجوانان و جوانان را معرفتافزایی درباره نماز دانست و گفت: دانشآموزان باید درباره فلسفه نماز، آثار و پیامدهای آن در زندگی مادی و معنوی و همچنین آثار ترک نماز آگاهی پیدا کنند.
کاظمی ادامه داد: در این حوزه محتواهای ارزشمندی تولید شده و آموزشهای متعددی برای معلمان برگزار شده است. همچنین هشت دوره طرح «تشرف» با همکاری نهادهای بیرونی اجرا شده و طرح «شهر من، شهر نماز» نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۲۷۰۰ جشن تکلیف در میدانهای شهر و همچنین ۴۰۰۰ نشست با اولیا و مربیان مدارس برگزار شده است.
تمام بخشهای آموزش و پرورش باید سهم خود را در ترویج نماز ایفا کنند
کاظمی با اشاره به ضرورت تقسیم کار درونسازمانی اظهار کرد: همه بخشهای آموزش و پرورش باید سهم خود را در موضوع نماز مشخص کنند و در همین راستا با سازمانهای زیرمجموعه آموزش و پرورش تفاهمنامههایی منعقد شده تا هر بخش برنامههای خود را در حوزه نماز دنبال کند.
وی با اشاره به اهمیت فعالیت سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی افزود: این بخش نیز از حوزههای مهمی است که در برنامههای آموزش و پرورش برای ترویج نماز مورد توجه قرار دارد.
۱۸۰۰ راهبر نماز در مدارس کشور فعالیت میکنند
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ایجاد نظام پایش و رصد فعالیتهای نماز در مدارس گفت: یکی از اقدامات انجامشده، انتخاب یکهزار و ۸۰۰ نفر از افراد دغدغهمند و دلسوز حوزه نماز به صورت افتخاری به عنوان «راهبران نماز» در مدارس کشور بوده است.
کاظمی افزود: این راهبران در مدارس کشور حضور دارند، وضعیت نماز را رصد و آسیبشناسی میکنند و برای رفع مشکلات، حمایت و کمک لازم را ارائه میدهند.
«تربیت تراز» بدون نماز معنا ندارد
وی با تأکید بر اهمیت نماز اول وقت، نماز جماعت و نماز باکیفیت گفت: ما معتقدیم تنها راه سعادت دانشآموزان، مردم و خود ما، اقامه نماز است و تمام توان خود را برای تحقق آن به کار خواهیم گرفت. اقامه نماز را نه فقط یکی از مهمترین، بلکه مهمترین اولویت نظام تربیتی جمهوری اسلامی ایران میدانیم و تربیت تراز بدون نماز اصلاً معنا ندارد.