رییس‌کل بانک مرکزی گفت: در سفر به اردبیل مسائل و مشکلات اقتصادی با حضور بخش خصوصی و مجمع نمایندگان بررسی می‌شود تا ظرفیت‌های نظام بانکی برای کمک به توسعه این استان به‌کار گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، عبدالناصر همتی اظهار کرد: در سفر به اردبیل با حضور در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مسائل اساسی این استان را بررسی می‌کنیم و در ادامه نشستی با مجمع نمایندگان استان خواهیم داشت.

وی افزود: هدف از این نشست‌ها بررسی مسائل و مشکلات اردبیل و شناسایی ظرفیت‌هایی است که بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی می‌توانند برای توسعه استان به کار بگیرند.

رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه سرمایه‌گذاری، بیان کرد: اردبیل در زمینه سرمایه‌گذاری از رتبه مناسبی برخوردار است و تلاش می‌کنیم مجموعه اقدامات و ظرفیت‌های نظام بانکی در مسیر تقویت توسعه استان مورد استفاده قرار گیرد.

همتی تصریح کرد: بررسی مسائل اقتصادی استان و کمک به رفع مشکلات از طریق ظرفیت‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی، بخشی از اهداف سفر به اردبیل است.

همتی: ظرفیت نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری در اردبیل بکار گرفته می‌شودرییس کل بانک مرکزی عصر چهارشنبه با استقبال مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل و جمعی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی وارد اردبیل شد.