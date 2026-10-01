به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مجید اسکندری، مسئول کمیته دریانوردی فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی، گفت: این کارگاه با هدف آموزش نحوه شناسایی، پیشگیری و اجتناب از جریان‌های خطرناک آبی برگزار می‌شود.

وی افزود: در دره‌نوردی، علاوه بر مخاطرات مرتبط با طناب و تکنیک‌های صعود، مواجهه با جریان‌های آبی نیز از مخاطرات مهم است و ترکیب این دو عامل می‌تواند خطرات بیشتری ایجاد کند.

اسکندری ادامه داد: این دوره دو روزه شامل بخش تئوری و عملی است و در بخش عملی، شرکت‌کنندگان در منطقه تنگه تامرادی با نحوه مواجهه با جریان‌های آبی و روش‌های خودامدادی و رهایی از جریان‌های خطرناک آشنا می‌شوند.

منوچهر محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: با توجه به ظرفیت‌های آبی و طبیعی استان، برگزاری دوره‌های تخصصی برای ارتقای توان امداد و نجات و افزایش مهارت فعالان حوزه کوهنوردی ضروری است.

وی با اشاره به وجود حدود هزار و ۴۰۰ کیلومتر رودخانه اصلی، حجم قابل توجه روان‌آب‌ها و سد‌های در حال بهره‌برداری و احداث در استان، افزود: جامعه کوهنوردی می‌تواند در زمان بروز حوادث و بحران‌ها نقش مؤثری در امدادرسانی و کاهش مخاطرات داشته باشد.

حسین‌زاده، رئیس هیئت کوهنوردی و صعود‌های ورزشی کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: این کارگاه برای نخستین بار در کشور به میزبانی استان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان از استان‌های مختلف در آن حضور دارند.

وی افزود: بخش نخست دوره به صورت تئوری و کارگاهی در یاسوج برگزار شد و بخش عملی نیز در تنگه تامرادی اجرا می‌شود و تمهیدات لازم برای تأمین ایمنی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.