به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سید ستار هاشمی در سفر به سمنان با اشاره به لزوم اتصال مدارس به اینترنت با کیفیت گفت: آموزش باید با ابزار فناورانه باشد و برای تعمیق یادگیری و به روز رسانی روش‌های یاد دهی کیفیت بخشی به زیر ساخت‌های اینترنتی مدارس ضروری است بنابراین ضمن اختصاص ۱.۷ همت برای توسعه زیر ساخت نرم افزار دانش آموزی شاد این مبلغ در آینده نزدیک افزایش می‌یابد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با ارائه تعریف جدیدی در توسعه پوشش فیبر نوری در کشور گفت: تا پیش از این پوشش فیبر نوری با رساندن فیبر نوری به شعاع ۳۰۰ متری مشترک سنجیده می‌شد، اما در تعریف جدید اتصال مشترک به فیبر نوری ملاک عمل است و بر اساس شاخص نقطه اتصال در دولت چهاردهم اتصال مشترکان به فیبر نوری از ۳۵۰ هزار به بیش از ۲ میلیون خانوار و کسب و کار رسیده است.