قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم تروریستی در منطقه منزل آب زاهدان خبر داد و اعلام کرد: ۶ نفر از اعضای این گروهک تروریستی به هلاکت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، قرارگاه قدس نیرو‌های زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: صبح امروز بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی که قصد اجرای عملیات تروریستی در منطقه را داشت شناسایی و مورد ضربه قرار گرفت.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در این درگیری که در منطقه منزل آب زاهدان با گروهک تروریستی روی داد تعداد ۶ نفر از اعضای این گروهک تروریستی تکفیری به هلاکت رسیدند و شماری هم بسته‌های انفجاری از آنها کشف و ضبط شد.