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گردهمایی رزمندگان اسلام با حضور اقشار مختلف مردم، رزمندگان و یادگاران دوران دفاع مقدس در حسینیه شهدای گمنام شهرستان مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم، سردار غلامی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس، نقش این قشر را در صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور مهم و ماندگار دانست.
وی با اشاره به ایستادگی رزمندگان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: رزمندگان اسلام با حضور در میدان و تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه ایثار و فداکاری، در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد.
فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به شرایط و تهدیدهای اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: تجربه دفاع مقدس نشان داده است که ملت ایران در برابر تهدید و فشار، با حفظ انسجام و وحدت ملی و تکیه بر ظرفیتهای داخلی میتواند از منافع و امنیت کشور دفاع کند.
سردار غلامی ادامه داد: امروز نیز فرهنگ ایثار و مقاومت رزمندگان دفاع مقدس باید به نسل جوان منتقل شود و تجربیات این دوران به عنوان بخشی از سرمایه تاریخی ملت ایران مورد توجه قرار گیرد.