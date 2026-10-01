به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این مراسم، سردار غلامی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از رزمندگان دوران دفاع مقدس، نقش این قشر را در صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور مهم و ماندگار دانست.

وی با اشاره به ایستادگی رزمندگان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: رزمندگان اسلام با حضور در میدان و تکیه بر ایمان، وحدت و روحیه ایثار و فداکاری، در برابر تجاوز دشمن ایستادگی کردند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با اشاره به شرایط و تهدید‌های اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: تجربه دفاع مقدس نشان داده است که ملت ایران در برابر تهدید و فشار، با حفظ انسجام و وحدت ملی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی می‌تواند از منافع و امنیت کشور دفاع کند.

سردار غلامی ادامه داد: امروز نیز فرهنگ ایثار و مقاومت رزمندگان دفاع مقدس باید به نسل جوان منتقل شود و تجربیات این دوران به عنوان بخشی از سرمایه تاریخی ملت ایران مورد توجه قرار گیرد.