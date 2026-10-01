پرداخت ۷۵۰ میلیارد تومانی از مطالبات گندم کاران خراسان جنوبی
۷۵۰ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران خراسان جنوبی تاکنون پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی گفت: همزمان با پایان عملیات خرید تضمینی گندم در استان، تاکنون ۸۶ درصد مطالبات گندمکاران به ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
حسینینسب افزود: خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی ۳۱ شهریور به پایان رسید و در مجموع ۱۷ هزار و ۶۰۷ تن گندم از کشاورزان خریداری شد.
وی گفت: ارزش ریالی گندم خریداریشده در خراسان جنوبی ۸۷۱ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۷۵۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی افزود: پیگیری برای پرداخت بخش باقیمانده مطالبات کشاورزان نیز در حال انجام است.
حسینی نسب گفت: در مجموع ۲ هزار و ۶۷۷ کشاورز محصول خود را در قالب چهار هزار و ۴۳۸ محموله به مراکز خرید تحویل دادند.
وی با اشاره به افزایش میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته افزود: خرید تضمینی گندم در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته است.