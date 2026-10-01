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مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی از محکومیت بیش از ۴۳۴ میلیارد ریالی متخلفان حوزه آرد و نان از ابتدای امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی با اشاره به رسیدگی به ۲ هزار و ۷۰۰ پرونده در حوزه آرد و نان، از محکومیت بیش از ۴۳۴ میلیارد ریالی متخلفان این حوزه از ابتدای امسال خبر داد.
حسین نجفزاده با اشاره به راهاندازی گشتهای مشترک و انجام بازرسیهای میدانی در شهر و روستا برای برخورد با تخلفات احتمالی علیالخصوص گرانفروشی و کم فروشی افزود: از ابتدای امسال ۲ هزار و ۸۷۴ فقره پرونده تخلفاتی در حوزه آرد و نان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و به ۲ هزار و ۷۰۷ فقره از این پروندهها رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجانغربی گفت: از این تعداد پرونده ، ۲ هزار و ۶۷۵ فقره مربوط به تخلفات گرانفروشی و کم فروشی نان و تعداد ۱۹۹ فقره مربوط به تخلفات تهیه و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد است.
نجف زاده تصریح کرد: شعب رسیدگیکننده با بررسی محتویات پروندهها و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، متخلفان را به پرداخت ۴۳۴ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کردند.
به گفته نجف زاده، شعب رسیدگی کننده علاوه بر جزای نقدی نسبت به صدور مجازاتهای غیر نقدی برای برخی واحدهای متخلف از قبیل تعطیلی و مهرو موم واحد، نصب پارچه تخلف بر سر در واحد و قطع سهمیه تعدادی از واحدهای متخلف اقدام کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان از شهروندان استان خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلفات اقتصادی و صنفی موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی استان و یا از طریق تلفن۱۲۴ به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارش کنند.