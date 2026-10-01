استاندار آذربایجان‌غربی از نمایشگاه جشنواره انگور سیاه و توانمندی‌های بخش کشاورزی و صنایع دستی شهرستان میرآباد بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در جریان سفر به شهرستان میرآباد از نمایشگاه جشنواره انگور سیاه این شهرستان بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید از نزدیک در جریان توانمندی‌های بخش کشاورزی و صنایع دستی میرآباد قرار گرفته و با فعالان و تولیدکنندگان حاضر در نمایشگاه گفت‌و‌گو کرد.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از محصولات متنوع کشاورزی، فرآورده‌های بومی و صنایع دستی شهرستان میرآباد به نمایش گذاشته شده و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدکنندگان و هنرمندان منطقه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.