ناگویا ۲۰۲۶؛ حاجی پور امتیازآورترین بازیکن والیبال ایران در دیدار با کره جنوبی
علی حاجی پور عنوان امتیازآورترین بازیکن ایران در دیدار با کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال بازیهای آسیایی ناگویا را به دست آورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی والیبال ایران در مرحله یک چهارم نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به مصاف کره جنوبی رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد.
علی حاجیپور با کسب ۱۶ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار بود و سوبونگ بازیکن شماره هفت کره با کسب ۲۲ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن بازی شد.
تیم ملی والیبال ایران در مجموع ستهای این مسابقه ۱۰۴ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۶۶ امتیاز در حمله، ۱۴ امتیاز در دفاع، ۳ امتیاز سرویس و ۲۱ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.
بازیکنان تیم ملی والیبال کره جنوبی نیز در مجموع ستهای این مسابقه ۱۰۵ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۳ امتیاز حمله، ۱۰ امتیاز دفاع، ۴ امتیاز سرویس و ۳۸ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.