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نمایش وحدت و همبستگی و مقاومت مردم در دویست و چهاردهمین شب از اجتماعات

مردم در سرتاسر ایران اسلامی، بیش از هفت ماه است در سنگر‌های خیابان منسجم ایستاده‌اند تا نشان دهند، این مقاومت تا شکست دشمن ادامه خواهد داشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۹- ۱۰:۳۲
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 