نوای حماسی مردم قزوین در صد و بیست و چهارمین شب اجتماع انقلابی، به بلندای آسمان مقاومت رسید.

طنین صدای وطن در صد و بیست و چهارمین شب قزوین

طنین صدای وطن در صد و بیست و چهارمین شب قزوین

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، در میان تلاطم‌های اقتصادی، پیام استوار پیروزی ایران اسلایم از میان شعار‌های پرشور شب‌های مقاومت، شنیده می‌شود.

مردم از هزینه‌های مقاومت و محاصره می‌گویند، اما باور دارند که هزینه‌ی تسلیم شدن در برابر استعمار، بسیار سنگین‌تر از این دوران گذار است.