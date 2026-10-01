طنین صدای وطن در صد و بیست و چهارمین شب قزوین
نوای حماسی مردم قزوین در صد و بیست و چهارمین شب اجتماع انقلابی، به بلندای آسمان مقاومت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، در میان تلاطمهای اقتصادی، پیام استوار پیروزی ایران اسلایم از میان شعارهای پرشور شبهای مقاومت، شنیده میشود.
مردم از هزینههای مقاومت و محاصره میگویند، اما باور دارند که هزینهی تسلیم شدن در برابر استعمار، بسیار سنگینتر از این دوران گذار است.
در قلب این ایستادگی، ایران همدل، فصل مشترک اتحاد ایرانیان است؛ جایی که با درک دشواریها، همبستگی اعتلا مییابد.