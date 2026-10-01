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معاونت توسعه آبزیپروری اداره کل شیلات لرستان با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، از اجرای طرحهای آمادگی مزارع در برابر طغیان رودخانهها و تغییرات جوی ناشی از پدیده النینو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، معاون توسعه آبزیپروری شیلات لرستان با اشاره به احتمال بروز طغیان رودخانهها و بارشهای شدید، بر ضرورت اطلاعرسانی فوری و دقیق به تمامی بهرهبرداران، بهویژه مزارع واقع در حاشیه رودخانهها و مناطق پرریسک تأکید کرد.
وی اظهار کرد: آمادگی پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی، کلید اصلی جلوگیری از تلفات آبزیان و کاهش خسارات اقتصادی به تولیدکنندگان است.
معاون توسعه آبزی پروری شیلات لرستان در ادامه با ارائه دستورالعملهای فنی برای مدیریت بحران، افزود: «بهرهبرداران موظفند در زمان صدور هشدارهای جوی، از ورود یا رهاسازی بچهماهی در مزارع خودداری کنند. همچنین انتقال تجهیزات و زیرساختهای قابل جابهجایی از حاشیه رودخانهها و نقاط پرخطر، از اقدامات حیاتی در این شرایط است.
رئیس معاونت توسعه آبزیپروری همچنین بر لزوم مدیریت تغذیه در زمان گلآلود شدن شدید آب و توجه ویژه به فرآیند عرضه محصولات آماده به بازار پیش از وقوع سیلاب تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد: «پایش مستمر وضعیت مزارع، رعایت توصیههای فنی و استفاده از پوششهای بیمهای، از ارکان اصلی مدیریت بحران در صنعت آبزیپروری استان است.