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مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد از آغاز برداشت آلو از باغهای این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود امسال حدود ۵ هزار تن آلو از باغهای اسدآباد برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی سرخوش اظهار داشت: شهرستان اسدآباد ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ دارد و برداشت آلو از باغهای شهرستان آغاز شده و تا ۲۰ مهر ادامه خواهد داشت.
وی افزود: کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات باغی از مطالبات مهم باغداران شهرستان است که توسعه این صنایع میتواند به فرآوری، بستهبندی و عرضه بهتر محصولات و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کمک کند.
مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد همچنین از برگزاری جشنواره آلو در ۱۵ مهرماه در روستای گردشگری ملحمدره خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای باغی و گردشگری شهرستان برگزار میشود.