به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علی سرخوش اظهار داشت: شهرستان اسدآباد ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار باغ دارد و برداشت آلو از باغ‌های شهرستان آغاز شده و تا ۲۰ مهر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: کمبود صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات باغی از مطالبات مهم باغداران شهرستان است که توسعه این صنایع می‌تواند به فرآوری، بسته‌بندی و عرضه بهتر محصولات و افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد همچنین از برگزاری جشنواره آلو در ۱۵ مهرماه در روستای گردشگری ملحمدره خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های باغی و گردشگری شهرستان برگزار می‌شود.