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ساماندهی و تأمین سوخت ادوات کشاورزی با نصب سامانه موقعیتیاب (GPS) بر روی تراکتورها در استان مرکزی انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار شهرستان اراک گفت: سازوکار جدید تأمین سوخت ادوات کشاورزی با هدف ساماندهی و تأمین سوخت مورد نیاز کشاورزان متناسب با میزان کارکرد تراکتورها طراحی شده و قرار نیست محدودیتی در روند فعالیت کشاورزان ایجاد کند.
عبدالرضا حاج علی بیگی با اشاره به موضوع ساماندهی و تأمین سوخت ادوات کشاورزی افزود: در چارچوب تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شده است فرآیند نصب سامانه موقعیتیاب (GPS) بر روی تراکتورها توسط شرکت مجری و در یک بازه زمانی مشخص انجام شود.
او ابراز داشت: هزینه هر دستگاه GPS حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان تعیین شده است و در حال رایزنی هستیم تا مالکان تراکتورها در زمان ثبتنام ملزم به پرداخت یکجای این مبلغ نباشند و امکان پرداخت هزینه به صورت اقساطی فراهم شود.
فرماندار اراک گفت: بر اساس سازوکار پیشبینیشده، تراکتورهایی که نسبت به نصب GPS اقدام کنند، از سهمیه کامل سوخت متناسب با نوع تراکتور، میزان کارکرد و نوع فعالیت برخوردار خواهند شد و سهمیه، نسخه واحد و یکسانی برای همه تراکتورها ندارد؛ بهعنوان مثال، میزان مصرف تراکتورهای چهار سیلندر، شش سیلندر و تراکتورهایی که توسط کشاورزان حرفهای و برای فعالیتهای بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند، متفاوت است.
حاج علی بیگی افزود: در فصلهای بهار، تابستان و پاییز سهمیه پایه پیشبینی شده و متناسب با کارکرد ثبتشده، امکان تخصیص سهمیه مکمل نیز وجود خواهد داشت و برای کشاورزانی که به هر دلیل تمایلی به نصب GPS نداشته باشند نیز سهمیه پایه ۳۰۰ لیتر در هر فصل در نظر گرفته شده است.
او با بیان اینکه دغدغه و نگرانی کشاورزان در خصوص نحوه اجرای این طرح باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: با رایزنیهای انجامشده با دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مقرر شده است موضوع در یک جلسه مشترک مورد بررسی قرار گیرد تا ضمن شنیدن نظرات و دغدغههای نمایندگان کشاورزان، نواقص احتمالی فرآیند نیز برطرف شود.
فرماندار اراک افزود: کشاورز نباید برای تأمین سوخت مورد نیاز فعالیت خود با مانع و دغدغه جدیدی مواجه شود. دولت خود را موظف به تسهیل امور کشاورزان میداند؛ چراکه بخش مهمی از امنیت غذایی کشور بر دوش همین قشر زحمتکش است.
حاج علی بیگی گفت: سازوکار پیشبینیشده برای نصب GPS با هدف ایجاد محدودیت برای کشاورزان طراحی نشده است، بلکه هدف آن این است که سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی، متناسب با نوع فعالیت و میزان واقعی کارکرد، به شکل عادلانه و هدفمند تأمین شود.