به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آغاز عملیات اجرایی احداث مجتمع گردشگری «خدراوه» در شهرستان میرآباد، با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، فصل تازه‌ای از توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی این منطقه را در قالب رویداد اینوا رقم زد.

این مجتمع گردشگری با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان احداث می‌شود و مجموعه‌ای متنوع از امکانات اقامتی، تفریحی و رفاهی را در خود جای خواهد داد که می‌تواند به مقصدی جذاب برای گردشگران و زمینه‌ساز رونق اقتصادی منطقه تبدیل شود.

سوئیت‌های اقامتی، رستوران و کافه، استخر، شهربازی، ایستگاه قایق‌سواری و دیگر فضا‌های تفریحی و خدماتی، بخش‌هایی از این مجموعه گردشگری را تشکیل می‌دهند تا خدراوه به یک مجموعه جامع برای اقامت، تفریح و گذران اوقات فراغت تبدیل شود.

آغاز این پروژه گامی در مسیر تبدیل ظرفیت‌های طبیعی میرآباد به فرصت‌های ماندگار اقتصادی و گردشگری است که با تکمیل زیرساخت‌های گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگران، ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار‌های محلی در این شهرستان باشد.