به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی بابل از پیش‌بینی برداشت ۱۳ هزار و ۳۵۰ تن کیوی از سطح ۴۴۵ هکتار باغ‌های این شهرستان در سال جاری خبر داد.

شهیدی‌پور گفت: بر اساس پایش‌های کارشناسی انجام‌شده، سطح زیر کشت کیوی در شهرستان به ۴۴۵ هکتار رسیده و ۵۷۱ نفر بهره‌بردار و باغدار در این حوزه فعالیت دارند.

وی افزود: ارزش اقتصادی محصول کیوی تولیدی در شهرستان بابل ۱۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: درشتی، یکنواختی میوه، بازارپسندی و قابلیت مناسب انبارداری از ویژگی‌های کیوی تولیدی بابل است که به این محصول جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشاورزان منطقه بخشیده است.

شهیدی‌پور افزود: برداشت کیوی در آبان‌ماه انجام می‌شود و محصول قابلیت نگهداری در سردخانه و انبار به مدت ۳ تا ۴ ماه را دارد که این ویژگی، امکان مدیریت عرضه به بازار را برای باغداران افزایش می‌دهد.

وی گفت: توسعه کشت کیوی به عنوان یکی از محصولات با ارزش افزوده بالا، در تحقق کشاورزی اقتصادی و پایدار مؤثر است.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل نیز با ارائه مشاوره‌های فنی و نظارت بر مراحل داشت و برداشت، از تولیدکنندگان این محصول حمایت می‌کند.