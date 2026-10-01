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مدیر جهاد کشاورزی بابل از پیشبینی برداشت ۱۳ هزار و ۳۵۰ تن کیوی از باغات این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی بابل از پیشبینی برداشت ۱۳ هزار و ۳۵۰ تن کیوی از سطح ۴۴۵ هکتار باغهای این شهرستان در سال جاری خبر داد.
شهیدیپور گفت: بر اساس پایشهای کارشناسی انجامشده، سطح زیر کشت کیوی در شهرستان به ۴۴۵ هکتار رسیده و ۵۷۱ نفر بهرهبردار و باغدار در این حوزه فعالیت دارند.
وی افزود: ارزش اقتصادی محصول کیوی تولیدی در شهرستان بابل ۱۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: درشتی، یکنواختی میوه، بازارپسندی و قابلیت مناسب انبارداری از ویژگیهای کیوی تولیدی بابل است که به این محصول جایگاه ویژهای در اقتصاد کشاورزان منطقه بخشیده است.
شهیدیپور افزود: برداشت کیوی در آبانماه انجام میشود و محصول قابلیت نگهداری در سردخانه و انبار به مدت ۳ تا ۴ ماه را دارد که این ویژگی، امکان مدیریت عرضه به بازار را برای باغداران افزایش میدهد.
وی گفت: توسعه کشت کیوی به عنوان یکی از محصولات با ارزش افزوده بالا، در تحقق کشاورزی اقتصادی و پایدار مؤثر است.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل نیز با ارائه مشاورههای فنی و نظارت بر مراحل داشت و برداشت، از تولیدکنندگان این محصول حمایت میکند.