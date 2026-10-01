استاندار اردبیل گفت: برای تکمیل حدود ۶۰۰ واحد اقتصادی، تأمین سرمایه در گردش، مواد اولیه و تجهیزات و همچنین تأمین کالا‌های اساسی استان، نزدیک به ۷۰هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل مسعود امامی یگانه امروز در همایش ملی شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت در اردبیل اظهار کرد: تأمین مالی واحد‌های اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید از موضوعات مهمی است که نیازمند همراهی همه ارکان اجرایی و تصمیم‌گیری کشور و مشارکت بخش خصوصی و دولتی است.

وی افزود: اردبیل با برخورداری از ظرفیت‌های مرزی، صنعتی و معدنی، گردشگری و کشاورزی و قرار گرفتن در مسیر توسعه زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای و هوایی، همچنین توسعه منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی، در مسیر تبدیل شدن به یکی از مقاصد جذاب سرمایه‌گذاری برای فعالان اقتصادی قرار دارد.

استاندار اردبیل بیان کرد: در کنار برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، تأمین نقدینگی، تسهیل تأمین ارز، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های اقتصادی و احیای واحد‌های راکد و نیمه‌فعال نیز در دستور کار استان قرار دارد.

امامی یگانه گفت: براساس گزارشی که اخیراً وزیر کشور به رئیس‌جمهور ارائه کرده، استان اردبیل در احیای واحد‌های اقتصادی رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید افزود: طی یک‌ونیم سال گذشته و در پی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و سفر رئیس‌جمهور به استان، عملیات اجرایی ۴۷ طرح از تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با ارزش ۸۵هزار میلیارد تومان آغاز شده که برای حدود ۱۴هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند.

استاندار اردبیل ادامه داد: ۱۴ طرح دیگر نیز در دست اجراست که تلاش می‌کنیم عملیات اجرایی آنها آغاز شود.

امامی یگانه، ایجاد ارزش افزوده، اشتغال جوانان، توسعه تولید دانش‌بنیان و صادرات‌محور را از رویکرد‌های اصلی استان در حوزه اقتصادی عنوان کرد و گفت: فعالان بخش خصوصی استان در شرایط جنگ و فشار‌های اقتصادی پای کار ایستادند و اجازه ندادند چرخه اقتصاد استان متوقف شود.

وی با اشاره به اینکه در استان اردبیل تعدیل نیروی گسترده‌ای در واحد‌های اقتصادی نداشتیم، تصریح کرد: این موضوع حاصل پایداری و همراهی فعالان بخش خصوصی بوده و در چنین شرایطی حمایت بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی ضروری است.

استاندار اردبیل همچنین با اشاره به حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیران ۱۲ بانک عامل کشور، نمایندگان ۶ وزارتخانه تخصصی اقتصادی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، استادان دانشگاه و فعالان اقتصادی در این همایش اظهار کرد: انتظار می‌رود خروجی این گردهمایی به ایجاد فرصت‌ها و بستر‌های جدید برای تأمین مالی واحد‌های اقتصادی منجر شود.

امامی یگانه با اشاره به تسهیلات اختصاص‌یافته در سفر سال گذشته رئیس‌جمهور به اردبیل گفت: از مجموع ۱۶هزار و ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص‌یافته به استان، نزدیک به ۱۰هزار میلیارد تومان جذب شده و تلاش می‌کنیم حدود ۷هزار میلیارد تومان باقی‌مانده را نیز تا پایان امسال جذب و در اختیار واحد‌های اقتصادی قرار دهیم.

وی همچنین توسعه زیرساخت‌ها را از اولویت‌های استان دانست و افزود: حدود ۶هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل ماده ۵۶ برای توسعه زیرساخت‌های استان پیش‌بینی شده و موافقت اصولی آن نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه صادر شده است.

استاندار اردبیل خواستار همراهی بانک‌های عامل برای جذب این منابع شد و گفت: تلاش می‌کنیم تسهیلات ماده ۵۶ نیز امسال برای توسعه زیرساخت‌های استان جذب شود.

امامی یگانه افزود: تاکنون حدود ۳۳هزار میلیارد تومان از ۷۰هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و قرار است تفاهم‌نامه‌های مربوط به تأمین مالی با بانک‌های عامل در این همایش امضا شود.

وی گفت: در پنل‌های تخصصی این همایش، واحد‌های اقتصادی به‌صورت مستقیم با نمایندگان بانک‌های عامل گفت‌و‌گو می‌کنند تا توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌های مربوط به تأمین مالی نهایی شود.

استاندار اردبیل در پایان با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی واردکنندگان و تجار استان به تسهیلات ارزی اظهار کرد: با دستور رئیس‌کل بانک مرکزی مقرر شده حداقل ۴۰۰میلیون دلار ثبت سفارش انجام‌شده و در صف تأمین ارز، در اختیار استان قرار گیرد.