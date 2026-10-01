ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز مجتبی عسگری، شامگاه چهارشنبه ۸ مهرماه در سالن موسی جلیل شهر کازان روسیه روی صحنه رفت و دومین اجرای خود در این کشور را با اجرای مجموعه‌ای از آثار موسیقی ایرانی و قطعه «دریاچه قو» اثر پیوتر ایلیچ چایکوفسکی برگزار کرد؛ اجرایی که با استقبال قابل توجه مخاطبان روس و تشویق‌های پیاپی حاضران همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، این اجرا در چارچوب برنامه روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه توسط بنیاد رودکی، با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.

در این برنامه، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جمعی از چهره‌های فرهنگی و هنری ایران و تاتارستان حضور داشتند.

ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، اجرای خود را با قطعه «آدم» به آهنگسازی فردین خلعتبری و شعری از افشین یداللهی آغاز کرد و در ادامه «نغمه‌گر عشق» ساخته علی جعفریان با شعری از بیژن ترقی را اجرا کرد.

در ادامه این برنامه، «کنسرتو تار و ارکستر» اثر بهزاد عبدی و «چله عشق» ساخته فردین خلعتبری با شعری از افشین یداللهی در اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران روی صحنه رفت.

بخش دیگری از این اجرا به موسیقی روسیه اختصاص داشت و ارکستر موسیقی ملی ایران «دریاچه قو» اثر پیوتر ایلیچ چایکوفسکی را اجرا کرد؛ اثری شناخته‌شده از میراث موسیقی روسیه که اجرای آن نیز با واکنش گرم و استقبال مخاطبان سالن موسی جلیل همراه شد.

در طول اجرای برنامه، همراهی مخاطبان و تشویق‌های پیاپی حاضران در بخش‌های مختلف، فضای ویژه‌ای به این شب موسیقایی بخشید و استقبال تماشاگران روس از اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران را نمایان کرد. این همراهی در پایان برنامه نیز ادامه یافت و مخاطبان با تشویق‌های ممتد، از اجرای ارکستر و هنرمندان روی صحنه استقبال کردند.

«ایران استوار» به آهنگسازی همایون رحیمیان و شعری از حسن رحیمی، با آواز مجتبی عسگری، پایان‌بخش این برنامه بود؛ قطعه‌ای که با تشویق گسترده و پیاپی مخاطبان همراه شد و پایانی پرشور برای این شب موسیقایی رقم زد.

این اجرا دومین حضور ارکستر موسیقی ملی ایران در جریان برنامه‌های فرهنگی این سفر بود. این ارکستر پیش از این و در نخستین اجرای خود در روسیه، در تالار تاریخی بالشوی روی صحنه رفته بود و با اجرای مجموعه‌ای از آثار موسیقی ایرانی، بخشی از ظرفیت‌های موسیقی ارکسترال ایران را برای مخاطبان روس به نمایش گذاشته بود.

حضور ارکستر موسیقی ملی ایران در کازان، در ادامه برنامه‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، زمینه‌ای برای ارائه موسیقی ایرانی در یکی دیگر از شهرهای مهم فرهنگی این کشور و تقویت ارتباطات فرهنگی و هنری میان ایران و روسیه فراهم کرد؛ اجرایی که استقبال و تشویق‌های پیاپی مخاطبان روس، یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های آن بود.