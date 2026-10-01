دادستان تهران از شناسایی و دستگیری اعضای یک شبکه قاچاق دارو خبر داد که از طریق خارج کردن دارو از شبکه توزیع، اقدام به قاچاق آن به یکی از کشور‌های همسایه می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی صالحی، دادستان تهران، گفت: اعضای یک شبکه قاچاق دارو که از طریق خارج کردن دارو از شبکه توزیع، اقدام به قاچاق آن به یکی از کشور‌های همسایه می‌کردند، شناسایی و دستگیر شده و در دادسرای ناحیه ۲۶ تهران تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

شناسایی ۴ متهم در این پرونده

وی با تشریح جزئیات بیشتری از پرونده افزود: در این پرونده تاکنون ۴ متهم شناسایی و تفهیم اتهام شده‌اند و متهم ردیف اول این پرونده یک خانم از اتباع یکی از کشور‌های همسایه است که مقادیری داروی قاچاق و خارج از شبکه از وی کشف شده و تحقیقات از افراد مرتبط با وی ادامه دارد.

شگرد متهمان؛ خرید کارت ملی و هماهنگی با پزشکان

وی گفت: مشارالیها با اشخاص متعددی در ارتباط بوده و یکی از شگرد‌های آنان برای خرید دارو‌های خاص ضد سرطان، خرید کارت ملی اشخاص و هماهنگی با پزشکان جهت اخذ نسخه بود. وی همچنین با یک داروخانه که اقلام دارویی را خارج از شبکه و به صورت عمده می‌فروخت، مرتبط بود.

کشف دارو به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال

دادستان تهران با اشاره به اینکه متهمان پرونده دارو‌های خارج از شبکه را از طریق یک باربری به یکی از شهرستان‌های مرزی و از آنجا به یکی از کشور‌های همسایه قاچاق می‌کردند، افزود: از باربری مرتبط با این شبکه مقادیر زیادی دارو به ارزش ۳۶۰ میلیارد ریال کشف و مالک باربری دستگیر و جهت تحقیقات در اختیار ضابط قضایی قرار گرفت.